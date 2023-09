Ambiente. Che succede nelle commissioni europee?

La settimana che si è appena conclusa porta finalmente buone notizie per le aziende di auto trasporto e non solo. Sebbene le commissioni europee ci hanno abituato a decisioni molte volte slegate dal contesto socio economico attuale, la commissione trasporti dell’Unione Europea riesce ad invertire il trend.

Ad inizio settimana eravamo sbalorditi dall’ennesimo provvedimento che ampliava la tassazione sulle emissioni( ETS) portandola anche ad interessare le merci dei porti italiani ma poi si rasserenava il cielo in quel di Bruxelles con la decisione in controtendenza della commissione trasporti, in merito alla relazione sulle emissioni di Co2 dei mezzi pesanti. La commissione ha dato infatti il via libera all’utilizzo dei biocarburanti per i camion, sconfessando la linea di Von der Leyen, che non ha mai visto nei combustibili di origine biologica una soluzione per la decarbonizzazione.

Ultrambientalismo e commissioni europee

Dopo l’addio di Timmermans, la linea dell’ultrambientalismo in Europa è sempre meno dura. Finalmente, anche le forze non eco-progressiste in Europa si stanno rendendo conto del caro prezzo delle euro follie e stanno correndo ai ripari, seppur in ritardo, noi continueremo a perseguire il percorso del mix energetico senza ortodossia alcuna, sempre e comunque nel percorso di un ambientalismo pragmatico e non ortodosso.

Gian Carlo Locarni Responsabile ambiente Lega Salvini Piemonte