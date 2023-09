Maltempo nel rhodense e tromba d’aria a Pregnana Milanese. I danni

Ieri pomeriggio, tra le 15 e le 18 un violento nubifragio, che è culminato con una tromba d’aria, si è riversato su Pregnana Milanese. La violenta pioggia ha causato danni in tutto il rhodense, ma Pregnana è stata particolarmente colpita, ed è lì che si sono concentrati gli interventi più urgenti dei Vigli del fuoco. 6 mezzi e 30 uomini hanno composto le squadre che hanno lavorato diverse ore, e i tra i quali vi erano vigili permanenti provenienti da Rho, Legnano e la sede centrale, oltre a volontari provenienti dai distaccamenti di Inveruno, Magenta e Corbetta.

I danni maggiori sono stati registrati a Pregnana Milanese, dove la violenta tromba d’aria ha causato il distacco e crollo di tetti e ha sradicato grandi alberi. Il maltempo ha purtroppo colpito anche i comuni di Rho e Canegrate. Fortunatamente possiamo confermare confermare che nessuna persona risulta coinvolta in questo disastro naturale.

Nel frattempo, sul fronte dei fiumi, stato di preallarme per il fiume Seveso era in preallarme e ha raggiunto il livello di 115 cm in via Valfurva, a Milano. Tuttavia, finora non sono giunte chiamate di soccorso alla sala operativa di via Messina. Il Comando di Milano è in allerta anche oggi per affrontare qualsiasi emergenza futura e garantire la sicurezza della comunità.

I danni della tromba d’aria a Pregnana Milanese

Anche dal comune di Pregnana milanese, attualmente impegnato a ripristinare lo stato dei beni comunali dopo la tromba d’aria, arriva una prima considerazione. “Un doveroso ringraziamento al personale comunale, in particolare Ufficio Tecnico, Ufficio Scuola e Polizia Locale, ai Vigili del Fuoco, Carabinieri, Protezione Civile e a tutte le forze dell’ordine da subito accorse e impegnate a ripristinare la sicurezza dei luoghi e la viabilità liberando le strade dai numerosi alberi caduti.

Da domani si proseguirà con il lavoro di ripristino e messa in sicurezza nei parchi e nelle aree pubbliche interessate dai danni, tra cui i giardini della scuola primaria e della scuola dell’infanzia. A tal proposito si ringrazia anche il personale scolastico che ha gestito questo momento delicato di emergenza insieme a bambine e bambini.