Arrestato 70enne con arsenale artigianale: pistola a salve trasformata e armi clandestine sequestrate a Nerviano”

In un’operazione di successo condotta dai carabinieri della Stazione di Nerviano, un uomo di 70 anni del luogo è stato arrestato per possesso di un arsenale artigianale che deteneva all’interno della sua abitazione. I carabinieri sono arrivati all’uomo dopo un’indagine partita da informazioni avute dai militari nell’ambito delle attività di controllo del territorio, cioè avevano sentito da terzi della possibilità che in quella casa vi fossero delle armi.

La perquisizione approfondita dell’appartamento del 70enne ha infatti portato alla scoperta di una pistola a salve modificata, quindi senza matricola e clandestina, in grado di sparare due proiettili calibro 22 e numerose altre armi di produzione casalinga. Inizialmente, i militari hanno rinvenuto una carabina a pompa e una serie di armi artigianali, tra cui 2 balestre, una mazza da baseball, fionde e 2 archi con relative frecce costruiti artigianalmente. Tuttavia, la vera sorpresa è stata la scoperta della pistola clandestina, abilmente trasformata per consentire l’utilizzo di proiettili.



Tutte le armi, compresa la pericolosa pistola modificata, sono state sequestrate dalle forze dell’ordine. L’uomo è stato immediatamente dichiarato in stato di arresto in attesa della convalida dell’azione da parte delle autorità giudiziarie milanesi. Poi i giudici lo hanno ne hanno deciso per la collocazione agli arresti domiciliari cautelari