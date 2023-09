Milano. Esplode la caldaia a scuola. Evacuati 240 bambini

Questa mattina, alle 9.30, un intervento tempestivo dei vigili del fuoco è stato necessario all’interno della scuola primaria di via degli Anemoni 8, in zona Primaticcio a Milano. Una delle tre caldaie presenti all’interno dell’istituto è esplosa con un grosso boato.

L’evacuazione dei bambini

Il distaccamento di via Sardegna è giunto immediatamente sul luogo dell’incidente, riuscendo prontamente a domare le fiamme e a mettere in sicurezza i locali.

Per precauzione, tutti i 240 bambini e i 25 adulti fra insegnanti e personale scolastico sono stati evacuati. Attualmente, i bambini non sono rientrati in classe e si è in attesa della fine dei controlli in corso.

Nessun ferito

È importante sottolineare che non ci sono stati feriti o coinvolgimenti diretti a seguito dell’esplosione, ma non è da sottovalutare l’importanza e le difficoltà dell’organizzazione di una evacuazione di così tanti bambini piccoli, i cui genitori devono essere immediatamente informati e che devono lasciare il lavoro per correre a prendere i bambini a scuola.