Incidente stradale a Bareggio, Croce Verde soccorre 19enne in codice giallo

Ieri pomeriggio,alle 14.57, la centrale operativa del 112 ha ricevuto una chiamata per un incidente stradale avvenuto poco prima in via Montegrappa a Bareggio. Un’auto con a bordo 2 persone si era ribaltata, per cause in via di accertamento.

Sul posto è stata inviata un’ambulanza della Croce Verde di Novate. Il suo equipaggio ha soccorso una giovane di 19 anni, portandola poi in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Rho.