Tragedia in ospedale. E’ morto Luca Nucci, soccorritore del 118

Luca Nucci, soccorritore sulle ambulanze della first AID One di Milano, è morto ieri per una complicazione inaspettata dopo aver subito un incidente stradale lo scorso sabato 29 luglio, in mattinata.

Sabato Luca Nucci aveva appena finito il suo turno di soccorritore del 118 a Milano e stava tornando a casa, a Vigevano in motorino. Arrivata all’altezza di Abbiategrasso ha avuto probabilmente un colpo di sonno, te lo ha portato a cadere e a finire sotto un auto parcheggiata. La centrale operativa di ATA soccorso ha inviato sul posto un’ambulanza di Ata soccorso e un’auto infermieristica della aat di Milano. I soccorritori si sono presi cura del collega e lo hanno trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Magenta, in codice giallo.

Aveva un trauma facciale, un trauma toracico e qualche altra escoriazione. In ospedale lo hanno curato attentamente e ieri ronto per andare a casa. Quando i soccorritori dell’ambulanza che doveva riportarlo a casa sono arrivati in reparto, non sono riusciti a trovarlo. Era stato portato nelle sale di urgenza e rianimazione.

Dai primi racconti avuti pare che Luca Nucci si sia sentito male mentre stava effettuando gli ultimi controlli dei parametri vitali prima della firma delle dimissioni. È stato immediatamente soccorso dai medici. Hanno tentato di riamarlo per molto tempo, ma è stato possibile salvargli la vita e ad un certo punto hanno dovuto arrendersi. Non vi è ancora una data per i funerali. Infatti, dato che stava per essere dimesso, il medico ha predisposto un’autopsia per capire quali possano essere state le cause di questa morte improvvisa.