Lite a Magenta. 2 feriti a coltellate

Ieri sera, alle 22.26, alla centrale operativa del 112 è arrivata una richiesta di soccorso in via Raffaello Sanzio, a Magenta,per una lite che aveva avuto conseguenze gravi. Due uomini hanno litigato in strada, in via Raffaello Sanzio durante la lite è apparso un oggetto tagliente, una bottiglia o un coltello, non so sa ancora con precisione, e la discussione è degenerata fino a sono rimasti feriti feriti entrambi.

Il 112 hai inviato sul posto due ambulanze, una di Ata soccorso della sezione di Zelo Surrigone e una della Croce Verde, oltre ad un automedica. Sono intervenuti anche i Carabinieri della radiomobile della compagnia di Abbiategrasso. Dopo le prime cure sul posto, il più giovane dei due uomini, 45 anni, è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Legnano,in codice giallo.bL’altro, di 65 anni è stato portato in codice verde al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Magenta.

Le indagini su quanto accaduto sono ancora in corso e se ne stanno occupando i Carabinieri della compagnia di Legnano.

