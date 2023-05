Esplosione e incendio a Milano. 2 feriti

Ieri sera, erano circa le 20:00, in Piazza de Angeli c’è stata una grossa esplosione, seguita da un incendio. Il tutto è avvenuto nell’ ufficio di una ditta di noleggio auto a lungo. La centrale operativa del 912 ha inviato sul posto sette squadre dei Vigili del Fuoco, le ambulanze del 118, i carabinieri, gli agenti della polizia locale e la Protezione Civile di Milano che si è occupata dell’assistenza a chi è stato evacuato.

Pubblicità

I due feriti estratti dal locale sono stati assistiti sul luogo e poi trasportati, una in codice rosso e l’altra in codice giallo, al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Niguarda. Attualmente non ci altre notizie. L’incendio è stato spento e le cause sono in fase di accertamento. I danni alla palazzina sono limitati alla parte commerciale e non hanno interessato la struttura dell’edificio. Siamo in attesa di ulteriori notizie.