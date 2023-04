Incendio al magazzino all’Ideal di Magenta

Incendio a Magenta. Venerdì 28 aprile verso le 23.30 il magazzino utilizzato come deposito per gli attrezzi nel cortile dell’Ideal’s Music Hall, in via Piemonte, all’angolo con via Fermi, ha preso fuoco. Le persone all’interno del locale si sono accorte delle fiamme solo quando queste sono scoppiate in tutta la loro violenza, e si sono alzate per diversi metri. Immediata la chiamata al nue 112 che ha inviato i vigili del fuoco, alcune ambulanze e i carabinieri. Sul posto sono intervenuti 7 mezzi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e del distaccamento di Inveruno. Il locale è stato evacuato sin dai primi momenti, secondo le regole antincendio.(foto da profilo Facebook di Gianluca Paolucci, testimone dell’incendio)

L’incendio è stato di dimensioni ragguardevoli e ha colpito un punto molto frequentato, e pericoloso, della città. L’Ideal Music Hall è nei pressi della ferrovia, proprio dietro la stazione di Magenta, e in una zona residenziale. Il magazzino è completamente distrutto dalle fiamme. Delle indagini sulle cause dell’incendio si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso e i Vigili del fuoco per la parte tecnica.

Escludendo come sempre le possibilità dell’autocombustione, impossibile in Italia, c’è la possibilità che la causa sia un corto circuito elettrico, oppure qualcuno che distrattamente ha gettato un mozzicone di sigaretta nel magazzino, oppure è anche possibile si sia trattato di dolo. Nel magazzino c’erano infatti coperte, attaccapanni e altro materiale senza valore, che non prende certamente fuoco da solo.