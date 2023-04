Neonata morta nel cassonetto della Carità

Qualcuno ha abbandonato una bimba nata da poche ore in un cassonetto giallo per la raccolta degli abiti per i poveri. Al momento del ritrovamento, da parte di un passante che stava depositando dei sacchetti, era già morta. (Foto di repertorio)

È successo a Milano, nel cassonetto posizionato fra via Saldini e via Botticelli, nel quartiere di Città Studi. Ora sarà il medico legale a stabilire se la bambina, che era avvolta in una felpa, è morta nel cassonetto o se era già morta quando il suo corpo vi è stato depositato.

Una tragedia che indica ancora una volta come Milano sia diventata suo malgrado una città della disperazione. Non era mai successo che in così pochi giorni a venissero tanti abbandoni di neonati.

Per Enea e la bimba partorita in ospedale in modo anonimo si sono comunque aperte le porte della vita e del futuro, questa bambina invece è stata molto sfortunata. Eppure bastava poco, bastava andare a partorire in ospedale per lasciarle almeno il dono della vita.