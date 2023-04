Incidente al sottopasso di Sedriano. Muore un giovane di 19 anni

Nel primo pomeriggio di oggi, poco dopo le 14.30, un elicottero del 118 è sceso tra Arluno e Sedriano a causa di un incidente fra due automobili verificatosi nel sottopasso dell’ autostrada A4 che collega i due paesi. Nello scontro ha perso la vita un ragazzo di 19 anni.

I feriti sono stati raggiunti da due ambulanze e da un’auto medica e poco dopo dall’elicottero. I sanitari dei Soccorritori di Arluno e della Croce Bianca di Magenta non hanno potuto far nulla per il giovane mentre hanno trasportato al pronto soccorso il conducente dell’altra auto, in codice verde. Alle 16. 30 l’elicottero ha ripreso il volo ed è tornato alla base operativa, senza nessun paziente a bordo.

Per governare la viabilità e chiudere l’accesso al sottopasso durante i soccorsi sono stati cooptate delle persone che stavano passando per caso e che hanno utilizzato le loro auto per chiudere la strada.

Il video

Rodolfo Lais, politico di Arluno, questo pomeriggio ci ha inviato un video che ha girato mentre passava per caso dalla rotonda vicina al sottopasso, e che mostra i momenti dopo la discesa dell’elicottero. Non sa ancora che quello che ha profetizzato mentre parla nel video, era purtroppo successo.