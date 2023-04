Aggressione a Rho. Una donna in ospedale

La centrale operativa di Areu ha segnalato che ieri, a Mazzo di Rho, in via Trecate all’altezza del numero civico 19, ha soccorso la vittima di un’aggressione. Si tratta di una donna di circa 45 anni. La chiamata al 112 è arrivata alle 18.51 e sul posto sono state mandate sia un’ambulanza sia la polizia di Stato. Della signora si sono occupati i sanitari dell’ambulanza Ars di Pero che dopo le prime cure sul posto l’hanno trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Carlo di Milano, in codice giallo.

Pubblicità

Non abbiamo altre notizie, per il momento. L’articolo sarà aggiornato non appena possibile, legge Cartabia permettendo. Sempre secondo quanto comunicato dalla centrale del 112 gli enti allertati virgole che quindi si occuperanno delle indagini sono gli agenti della polizia del commissariato di Rho. La notizia è quindi in aggiornamento.