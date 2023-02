Presidio dei sindacati all’inaugurazione LIDL piazza Frattini

Questa mattina alle 10:00 in Piazza Frattini 4, Milano, sarà inaugurato il nuovo punto vendita della LIDL. Sarà presente anche un presidio dei sindacati CGIL CISL e Uiltucs che protestano per la mancata assunzione di 17 dipendenti di Margherita Distribuzione (Conad) che sono attualmente in cassa integrazione fino al prossimo 31 marzo. I 17 erano già addetti alla filiale, con insegna Simply Market SMA, ma non sono stati riassunti dalla LIDL quando ha rilevato la superficie per aprire un nuovo supermercato.

“I sindacati del terziario del territorio di Milano Filcams, Fisascat e Uiltucs ritengono che tale decisione sia profondamente sbagliata perché non tiene conto del disagio di queste persone, rimaste senza posto di lavoro e senza prospettive occupazionali per il proprio futuro. Si tratta peraltro di persone con professionalità e molta esperienza nel settore della distribuzione alimentare, che meriterebbero, dopo tanti anni di lavoro e di sacrifici e di essere maggiormente considerate.” Queste sono le parole che si leggono nel comunicato congiunto che i sindacati hanno inviato ai giornali.

“Le aspettative degli abitanti della zona, Inoltre, oltre alla nuova apertura del supermercato, sono rivolte alla presenza dei lavoratrici e dei Lavoratori che erano occupati nel medesimo esercizio, anche se ha le dipendenze di un’altra azienda è sotto una diversa insegna commerciale. I sindacati ritengono sia indispensabile dare una risposta adeguata al problema sociale e di occupazionale, al cui esito è legato Il destino di decine di persone, in prevalenza donne non più giovanissimi, e lo stesso confronto, tutto all’aperto, con i ministeri gli enti competenti per materia e in ambito territoriale”

I sindacati ” non possono restare indifferenti rispetto alle scelte delle singole aziende coinvolte, diverso titolo, in tale problematica a vicenda, così come riguardo alle decisioni assunte dalle diverse istituzioni impegnate sul tema. L’auspicio è che prevalga, ovviamente, una soluzione positiva e responsabile della vertenza, attraverso un adeguato proporzionato coinvolgimento da parte di tutti i soggetti interessati, a partire, proprio, dall’azienda LIDL. Per queste ragioni i tre sindacati hanno deciso di effettuare un presidio davanti al Punto Vendita di Piazza Frattini 4 a Milano il giorno 23 febbraio dalle ore 10:00 alle ore 12.”

Generalmente, quando avviene un cambio di gestione di un esercizio commerciale fra grosse aziende di distribuzione vi è un impegno generico a riassumere lo stesso personale che era impegnato in quello vecchio. Non è una legge ma è un accordo generalmente accettato sia da chi vende sia da chi acquista. Se si effettuano delle riduzioni di personale di solito sono concordate e ai lavoratori sono fatte delle proposte alternative.

In alcuni casi è stata proposta la cassa integrazione lunga per gli esuberi, altre volte è stato proposto il trasferimento i luoghi di lavoro simili. Di questi accordi si occupa di sindacati che siedono al tavolo delle trattative insieme ai vecchi e ai nuovi proprietari, i rappresentanza dei lavoratori. A quanto pare In questo caso, durante le trattative di acquisto da parte della LIDL,per questi 17 dipendenti non è successo.