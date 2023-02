Tra domenica e lunedì, il voto in Lombardia. Laura Molteni. “I Lombardi devono sentire nel cuore l’orgoglio, l’amore e l’entusiasmo…”

Domenica12 e lunedì 13 febbraio 2023 si vota per rinnovare il consiglio regionale della Lombardia. Una occasione da non perdere. Il voto è un diritto e un dovere per i cittadini, e quello della Regione è particolarmente importante. Trovare 5 minuti nella propria vita per occuparsi del bene pubblico è una buona cosa. Andare a votare è una buona cosa.

“I Lombardi devono sentire nel cuore l’orgoglio, l’amore e l’entusiasmo di vivere in una regione operosa ed efficiente come la nostra. Voglio che ogni cittadino guardi al futuro con ottimismo e serenità, e riscopra il coraggio di pensare in grande.” Le parole di Laura Molteni, candidata nella lista di Fratelli d’Italia al consiglio della regione Lombardia, echeggiano nell’aria nella serata di chiusura della campagna elettorale.

Come si vota

Nella scheda elettorale si trova il nome dei candidati presidenti. A fianco ci sono i simboli e il nome delle liste loro collegate. A fianco delle liste lo spazio per scrivere, se lo si desidera, le preferenze. Al massimo 2 nomi, di un uomo e di una donna. Non si possono indicare due uomini o due donne. Si possono indicare due preferenze solo se i candidati sono di genere diverso, altrimenti se ne può scrivere una sola. E’ un metodo scelto per aumentare le possibilità di elezione delle donne, sempre troppo poche in politica e amministrazione pubblica.

Per votare si sceglie una lista, e si scrive sopra la croce. A fianco, se si vuole, si indicano le preferenze. Il voto di lista garantisce anche il voto al presidente collegato.

Diversamente, se si mette una croce solo sul nome del presidente, a lui andrà un voto, ma nessuna delle liste ne riceverà uno. Se ci sono delle preferenze e queste sono scritte a fianco di un simbolo e i nomi dei candidati sono in lista, un voto sarà espresso anche per la liste e per i candidati indicati.

Durante lo spoglio dei voti, i componenti del seggio elettorale hanno il compito di dare priorità alla volontà espressa sulla scheda, e annulleranno solo le schede in cui effettivamente il voto dell’elettore è incomprensibile.

