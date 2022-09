Notte di fuoco a Mazzo di Rho.

La scorsa notte, in via fratelli Rosselli a Mazzo di Rho, sì sperava come nel Far West. Un uomo si era in chiuso in casa, un appartamento con una pistola è aveva cominciato a sparare. I vicini di casa sono stati svegliati di soprassalto dai colpi di arma da fuoco e hanno chiamato il 112.

La centrale operativa ha inviato i militari della compagnia dei Carabinieri di Rho, la squadra specializzata dell’Aliquota di Intervento Operativo e i negoziatori del comando provinciale dei Carabinieri di Milano. La via si è riempita di luci blu lampeggianti delle ambulanze e delle gazzelle dei Carabinieri. Una situazione di tensione. Era impossibile sapere quante armi potesse avere in casa chi si era messo a sparare, e per quale motivo lo faceva. Azione quindi è stata quella dei negoziatori, una specializzazione dei corpi di pubblica sicurezza. Hanno stabilito un contatto con la persona dentro l’appartamento è iniziato una lunga trattativa durata 8 ore.

Finalmente dopo essere stato tranquillizzato questa mattina l’uomo ha aperto la porta alle forze dell’ordine. È stato subito messo in sicurezza perché non potesse fare del male a se stesso agli altri. Poi è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale ricoverato. In casa non aveva armi vere. Sono stati trovati solo una pistola scacciacani con diversi colpi a salve.