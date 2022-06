Riceviamo e pubblichiamo. Grande Nord chiede ordinanze sul risparmio idrico

Riceviamo e pubblichiamo una lettera inviata in redazione da Gianfranco Ronchi, addetto stampa del movimento Grande Nord in altomilanese e diretta ai comuni a proposito della siccità che imperversa in questi giorni. Ricordiamo che in fondo ad ogni articolo di Co Notizie, c’è lo spazio per i commenti.

Ordinanza Sindaci per limitazione uso acqua potabile

La gravissima emergenza idrica che sta colpendo molte zone del nostro territorio (in modo particolare in Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna) mette a rischio la produzione agroalimentare e in crisi centinaia di allevamenti e aziende agricole.

Per prevenire la possibile carenza della risorsa idrica anche nelle nostre case, chiediamo ai Sindaci, quanto prima, di emanare l’ordinanza contro l’uso indiscriminato di acqua potabile.

Chiediamo ai Sindaci di aprire un continuo dialogo con la cittadinanza attraverso comunicazioni, sulla corretta e necessaria condotta da tenere, per un uso responsabile dell’acqua, la risorsa più importante che abbiamo.

Chiediamo inoltre di privilegiare nell’emissione delle prescrizioni, le unità produttive ed agricole del territorio.