Energia: vantaggi community Union

Union Energia, la prima sharing company italiana dell'energia, mette a disposizione dei propri clienti dei corsi di formazione gratuita per consentire loro di imparare a esercitare una nuova professione, nell'ambito della sharing economy, che potrà essere svolta in smart working e che sarà sempre più richiesta dall'attuale panorama lavorativo, dotandoli di un solido background tecnico, in ambito commerciale, digitale e di crescita personale di alto livello.

Opportunità per gli utenti della community dell’energia

Quest’azienda, che ha messo a disposizione dei propri collaboratori la scuola Impara a cambiare, offre dei corsi gratuiti professionalizzanti per acquisire le competenze, i metodi e la strategia necessari per operare nel mondo della Sharing Economy e dell’energia, per conoscere e imparare a esercitare con successo una nuovo professione collaborando e facendo rete con gli altri membri della community per raggiungere i propri obiettivi con un supporto costante: molte persone, che sono alla ricerca di un secondo lavoro, avranno anche la possibilità di azzerare le bollette proprie utenze di luce e di gas avvalendosi del libero di libero scambio, di avere più tempo da dedicare alla propria famiglia lavorando comodamente da casa e di realizzare i propri sogni.