Stroncata banda della droga a San Giorgio su Legnano. Ecco dove si ritrovavano

Ieri, mercoledì 2 marzo, all’alba durante un’operazione che ha visto impegnati i Carabinieri della Compagnia di Legnano sono state arrestate, in via cautelare, 6 persone. Tre albanesi, di cui due già in carcere per altri motivi, e tra italiani. sono tutti i pregiudicati e considerati responsabili di aver organizzato ed eseguito, con compiti e responsabilità differenti, un traffico e conseguenze spaccio di cocaina tra le province di Milano e di Varese. La loro base era in un ristorante di San Giorgio su Legnano.

A dare via agli arresti è stata l’ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Busto Arsizio (VA), sotto la cui giurisdizione e ricadono anche alcuni comuni dell’Alto Milanese, fra cui Legnano e San Giorgio su Legnano. Le indagini però duravano da settembre del 2020. Era in atto un attento monitoraggio del fenomeno dello spaccio nell’alto Milanese ed è in questo modo, attraverso accettazioni telefoniche e l’analisi di immagini video, i Carabinieri sono arrivati ad individuare il gruppo di criminali che utilizzava, per stoccare la cocaina, alcuni appartamenti e box che non erano però riconducibili a reali utilizzatori.

Il gruppo aveva anche un attività di copertura in un ristorante di San Giorgio su Legnano, che era nella disponibilità della sorella del più importante fra gli arrestati e veniva utilizzato come base operativa e centro d’affari. Lì Infatti si riunivano i trafficanti di cocaina perché per decidere le strategie concordare le modalità operative di approvvigionamento e di spaccio.

Si suppone che il ristorante Il San Giorgio sarà presto Chiuso e sequestrato, a meno che un avvocato non riesca a dimostrare l’innocenza del proprietario. Altri particolari di questa storiali avremo nel pomeriggio.