Pericolo degli incendi boschivi anche nella zona di Milano

Tramite l’applicazione AllertaLom la regione Lombardia ha lanciato un allerta arancione per il pericolo di incendi boschivi fin dalle 7 di questo mattino che durerà almeno fino alle 2 del mattino del 28 di febbraio per le zone che riguardano le province di nord- ovest, la Pedemontana occidentale, fino al confine con la provincia di Milano, e nel nord est della Lombardia.

Le raccomandazioni sono le solite. Si raccomanda a chi intende fare passeggiate nei boschi di essere molto prudente e di non gettare per terra mozziconi di sigaretta o fiammiferi o qualunque cosa che possa provocare delle scintille così come si chiede di essere degli osservatori e di dare l’allarme non appena si vede un focolaio. Se ci si trova nelle vicinanze di un incendio bisogna tenersi lontano dagli abeti e dai pini, perché in caso di incendio tendono ad esplodere.

Per il resto va ricordato che è sempre attivo il numero Nue 112 che in qualunque zona della Lombardia è in grado di mettere di lanciare l’allarme di mettere in contatto immediato con i vigili del fuoco e con i servizi di antincendio boschivo. Inoltre si tiene Se si tiene la geolocalizzazione del gps cellulare accesa e e se per chiamare il 112 si usa l’applicazione U are you è possibile essere geolocalizzati con precisione senza dover spiegare a voce dove ci si trova.