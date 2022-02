Allarme guerra tra Ucraina e Russia. La Farnesina: Italiani lasciate il paese

L’unità di crisi della Farnesina, cioè del Ministero degli Esteri italiano, poco prima delle 14:30 ha lanciato un alert sulla situazione Ucraina. In via precauzionale Si invitano i connazionali, cioè l’italiani, a lasciare temporaneamente il paese cioè l’Ucraina con i mezzi commerciali disponibili. considerato, Inoltre, la situazione di incertezza ai confini, si raccomanda di posticipare tutti i viaggi non essenziali verso l’Ucraina e di mantenersi costantemente aggiornati sui mezzi di informazioni.

Link sponsorizzati

Ha inoltre raccomandato a tutti gli italiani presenti in Ucraina a registrarsi sul sito www.dovesiamonelmondo.it e a scaricare la App Unità di Crisi. Ha poi ricordato che i viaggi a qualsiasi titolo nel Donnetsk, nel Luhanssk e in Crimea sono sconsigliati. Ricordo inoltre che la Ambasciata d’Italia a Kiev è operativa ed è raggiungibile al numero di emergenza indicato nella app Unità di Crisi.

Link sponsorizzati

Venti di guerra

Per fare un brevissimo sunto della situazione potremmo dire che le 3 regioni che vogliono staccarsi dall’ Ucraina, Donnetsk, Luhansk e Crimea, per formare delle Repubbliche indipendenti, sono sotto la protezione della Russia. Da stratega qual è, il presidente russo Putin le sostiene per impedire l’entrata dell’Ucraina nella Nato. L’Ucraina infatti ha da tempo chiesto di entrare nel patto occidentale, ma la sua domanda non è mai stata accettata perché c’è un patto di mutuo soccorso fra le nazioni che ne fanno parte e se l’Ucraina entrasse potrebbe chiedere subito il sostegno NATO contro le 3 repubbliche secessioniste. Fino alle elezioni di video alla presidenza degli Stati Uniti,i paesi della Nato preferivano evitare lo scontro diretto con i paesi del Patto di Varsavia.

Link sponsorizzati

2014. Solfdato filorusso durante i bombardamentinel donnesk

Questa situazione va avanti dal 2014, quando a mediare fra il Donnetsk e il Luhansk, la Russia e l’Ucraina, fu chiamata l’Europa, attraverso l’OSCE, che portò all’approvazione del protocollo di Minsk, che non fu mai rispettato. Anzi da quanto raccontano i combattimenti peggiori, come quello all’areoporto di Donnetsk, sono avvenuti dopo la firma del protocollo di Minsk. Non si sono mai fermati

Link sponsorizzati

Questioni di energia

Donnetsk e Luhansk, chiamata anche regione del Donbass, sono terre di minatori e la loro l’economia si fonda principalmente sull’estrazione del carbone e sull’agricoltura, e lo scoppio delle tensioni con il governo ucraino erano dovute inizialmente all’incapacità del Donnetsk e il Luhansk, di mediare con gli abitanti delle due regioni, sorte causa della crisi economica che aveva colpito queste regioni Donnetsk e il Luhansk con la diminuzione dell’uso del carbone come fonte di energia.

Link sponsorizzati

Le altre tensioni fra Russia e Ucraina riguardano soprattutto l’utilizzo del gas naturale siberiano con cui la Russia rifornisce l’Europa e i cui gasdotti passano sul territorio ucraino. Un terzio del gas per il riscaldamento dei paesi europeo arriva dalla Russia e passa sul territorio ucraino. E’ fondamentale quindi per la Russia continuare ad avere un controllo sull’Ucraina. Un controllo che diventerebbe molto difficile se l’Ucraina entrasse nella Nato.

Link sponsorizzati

Anche se ho semplificato molto, è facile comprendere che, in una situazione simile, quelli che ci rimettono di più sono i paesi Europei, Italia compresa, in cui il gas naturale è fondamentale per aziende e abitazioni. Colpa nostra, perchè non abbiamo il senso dell’autonomia, e non sappiamo garantirci l’indipendenza nemmeno in caso di emergenza.

Nel 2017

Nel 2017 i rapporti erano ancora tesi e si combatteva ancora e vi fu chi parlò della regione come di una nuova Somalia.

Morto il comandante Givi, un eroe del Donbass 2017, nel Donnesk e in Luhansk si continua a combattere

Donetsk. Kiev viola gli accordi di Minsk e occupa la stazione di filtraggio dell’acqua Rapporti difficili tra Donetsk e il governo dell’Ucraina, nel 2017 ospitammo alcuni articoli di cronaca

Ukraina, oltre la retorica Difficile riuscire a capire chi ha ragione e a cosa dare priorità. Meglio la libertà delle genti, o il diritto a scaldarsi degli europei?