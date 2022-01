Acido formico a Rozzano. Infortunio sul lavoro con 4 feriti

Rozzano. La richiesta di aiuto al nue 112 è arrivata alle 8.55 di questa mattina. Pochi minuti prima 4 operai erano stati investiti da dell’ acido formico che si era rovesciato. L’acido formico è un elemento utilizzato nella produzione di diversi prodotti farmaceutici. Sul posto, in via Monte Rosa, nella frazione Valleambrosia, presso i laboratori della Curia farmaceutica, ex Amri, son arrivate le ambulanze della Croce Rossa di Opera e quelle della Croce Viola di Rozzano, insieme ad un’auto medica dell’ATT di Milano. Le operazioni di soccorso, data la particolare potenziale pericolosità dei prodotti trattati dalla azienda, sono state coordinate dai vigili del fuoco che erano sul posto con i nuclei APS Darwin e il nucleo NBCR, oltre al funzionario di guardia.

I rilievi

Dei rilievi dell’infortunio sul posto di lavoro e delle operazioni di sicurezza pubblica si sono occupati i Carabinieri della Compagnia di Corsico, giunti sul posto insieme ai soccorsi del nue 112.

Nessun rilascio pericoloso

I vigili del fuoco del comando provinciale di Milano intervenuti sul posto hanno tranquillizzato gli abitanti della zona. Non è stata rilasciata nessuna sostanza pericolosa. Risultano feriti solo i 4 operai che, dopo il primo soccorso effettuato sul luogo, sono stati portati in ospedale. Uno è rimasto ferito in modo più serio ed è stato portato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Humanitas di Rozzano, mentre gli altri 3 sono stati trasferiti, in codice verde all’ospedale di Niguarda.

L’acido formico

L’acido formico è essenzialmente un battericida. In piccole dosi trova in molti alimenti e in alcuni frutti. A livello industriale è usato per detersivi e saponi anche biologici. E’ un acido forte e corrosivo e quando concentrato i suoi vapori sono irritanti per gli occhi e per le mucose del tratto respiratorio. Anche se diluito, l’acido formico rimane sempre irritante, e può causare flogosi della bocca e ustioni della pelle.