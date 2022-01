Questa mattina a Opera. Tenta di uccidere i genitori e poi ha un incidente stradale

Opera (Mi). Questa mattina dalle 8 alle 8.15 tra via Cefalonia e via Berlinguer, un incidente stradale ha seguito una tragedia familiare terribile. Due genitori anziani si trovano ora in condizioni critiche all’ospedale dopo essere stati aggrediti dal figlio di 28 anni, malato psichico.

Il figlio 28enne della coppia ha accoltellato il padre 83enne e la madre 63enne, entrambi italiani. Poi è uscito di casa e ha preso la macchina. Pochi minuti dopo, in via Berlinguer ha avuto un incidente con un’altra auto. Nell’incidente è rimasto ferito anche un ‘uomo di 50 anni.

Sul posto dell’incidente stradale sono arrivate le ambulanze della Croce Rossa di Opera e della Croce Viola di Rozzano. I sanitari del 118 hanno allertato i carabinieri della stazione di Opera per il ferimento dei genitori. I carabinieri li hanno trovati in casa, in condizioni gravi ma ancora vivi.

Dopo i primi soccorsi, il padre è stato portato dal 118 al pronto soccorso dell’ospedale policlinico mentre la madre l’hanno portata all’ospedale Humanitas di Rozzano. Entrambi erano in codice rosso e sono tutt’ora tutti e due in pericolo di vita.

Il 28 enne, che per la sua malattia psichica è in cura al CPS di Rozzano, è rimasto ferito nell’incidente e i sanitari della Croce viola di Rozzano lo hanno portato, in codice giallo, al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Milano. Ferito anche un uomo che si trovava nell’altra auto. Un 50enne che, dopo essere stato soccorso, l’ambulanza della Croce Rossa ha portato , in codice giallo, al pronto Soccorso dell’ospedale Humanitas di Rozzano. Dei rilievi dell’incidente si occupa la polizia locale di Opera, mentre le indagini e i rilievi del tentato omicidio sono svolti dai carabinieri di Opera. Al momento non si conoscono ancora i motivi che hanno spinto il giovane a ferire i genitori. La notizia sarà aggiornata con altri particolari.