Sparatoria a Milano questa mattina

Milano. Via Ferdinando Mareschalchi, zona Acquabella Ortica. Di poco fa la notizia, diffusa da Areu, di una sparatoria.

In redazione le notizie stanno arrivando ora. Secondo quanto comunica l’agenzia di Emergenza e Urgenza della Lombarda questa mattina poco prima delle 10.20, c’è stata una sparatoria. Un uomo di 57anni sarebbe stato ferito in modo non grave. E’ stato trasportato al pronto soccorso del Policlinico in codice verde poco dopo le 11.

Sul posto per i rilevi i carabinieri di Milano. Aggiorneremo la notizia con altri particolari