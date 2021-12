Non c’è stato nulla da fare per il 64enne deceduto nel primo pomeriggio di giovedì 30 dicembre. Tutto è successo mentre si trovava in un luogo pubblico, in via della Offelera, Monza.

Promozioni

L’uomo ha accusato un serio malore. La chiamata al 118 alle 13.56 ha fatto arrivare sul posto un’automedica e un’ambulanza ma i soccorritori non hanno potuto fare nulla. Il 64enne è deceduto. Allertati anche i carabinieri.