Pranzo di Natale (anche da asporto), calza gastronomica, cesti, frutta-verdura e altro. “Piccolo Mondo Antico” Soriano-Corbetta

Piatti sfiziosi e della tradizione come quelli che si trovano nel menù di Natale o nelle strenne natalizie in cesto, ma anche gusti “giovani” nel menù di ogni giorno e nelle idee regalo per le feste dell’Avvento in famiglia. E poi si sa…arriva l’Epifania e tutte le feste le porta via! Comprese però le calze gastronomiche della Befana che si prospettano come dono che andrà a ruba proprio perché particolare, goloso e comunque di importo economico modesto, quindi adatto anche per un semplice presentino da fare agli amici o da regalarsi per togliersi un capriccio goloso. Partiamo proprio da qui.

I dolci fatti in casa

Calze della Befana gastronomiche

Un salamino nostrano a “km zero”, frutta secca, qualche mandarino, un pezzetto di formaggio. Tutto ciò che faceva speciale le feste natalizie e che rivive oggi in una calza della Befana che si compone in diverse combinazioni. Ideale da regalare o da consumare nell’intimità famigliare.

Cesti gastronomici personalizzabili

Già perché al “Piccolo Mondo Antico” di via Fogazzaro, Soriano di Corbetta, si possono trovare anche salumi (e il ricercato salame Bògia), formaggi, frutta (secca e non), verdura, scatolame, prodotti per l’igiene della casa. Il ristorante include anche da bar e tabacchi.

Il menù di Natale

Antipasto: calice di spumante e tartine al salmone, vol-au-vent alla fonduta, salame bògia, cacciatorino, prosciutto di Parma, insalata russa. Primo: risotto ai funghi e zafferano, lasagne alla bolognese, ravioli del Plin burro e salvia. Secondo: arrosto di vitello e oca al forno con mostarda e patate dorate. E per finire panettone al Gran Marnier con crema mascarpone, strüdel. Compresi anche caffè, torroncini, amaro e vino della casa, acqua. Tutto a 50 euro.

Le prenotazioni sono aperte fino al 20 dicembre prossimo con possibilità di asporto e di concordare piccole variazioni per bambini con allergie alimentari, così da poter festeggiare anche nell’intimità della propria casa ma senza il pensiero di cucinare.

Cesti e cestini

Via anche ai tradizionali cesti natalizi con frutta secca e di stagione, salumi e formaggi a “km zero”, spumanti, amari, conserve e tutto ciò che la fantasia può combinare. Basta accordarsi qualche giorno prima con il ristorante. I cesti diventano anche adatti alle nuove generazioni come il “Cestino mojito” dove sono presenti lime fresco, zucchero e Bacardi.

La comodità di un click

Cesti, asporto, spesa quotidiana, piccola gastronomia d’asporto, menù giornaliero. Per prenotazioni e personalizzazioni nelle idee regalo è possibile non solo telefonare allo 02,97480464 ma lasciare un messaggio usando i social come l’omonima pagina facebook, dov’è oltretutto possibile visionare le proposte del giorno e di stagione, nonché le tante specialità disponibili.