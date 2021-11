Ben 100 pacchi alimentari per famiglie in difficoltà. Afigi, Farm, “Farmacia del corso” Corbetta

Sempre presenti, sempre in prima linea per aiutare il prossimo: Afigi (Amici Fiamme Gialle per la Solidarietà), Farm Srl (Crai) e “Farmacia del Corso” della dottoressa Sara Airoldi hanno distribuito nella giornata di sabato 27 novembre 2021 ben 100 pacchi alimentari del valore unitario di circa 10 euro, contenenti prodotti Crai quali: cracker, fette biscottate, pane, latte a lunga conservazione, salsa di pomodoro, biscotti, piselli e zucchero. I pacchi sono stati distribuiti in parti uguali alla Caritas di Corbetta e ai Servizi Sociali; presente all’evento, infatti, anche Giuliano Gubert per l’Amministrazione comunale e il parroco corbettese don Giuseppe Galbusera.

I beni di prima necessità andranno alle tante famiglie bisognose, il cui numero è aumentato di pari passo al sorgere e al prolungarsi della pandemia. La consegna è la seconda sul territorio dall’inizio del 2021 e ne seguiranno altre destinate alla nostra zona territoriale.

Dopo la distribuzione di colombe e uova pasquali, si replicherà inoltre con i panettoni natalizi che saranno consegnati alla Rsa cittadina. Un impegno costante e concreto che si affianca anche alla realtà milanese “Farsi prossimo”. Alle mamme e ai bambini vittime di violenza domestica che si trovano nelle “case famiglia” sono andati vestiti e apparecchi di aerosol, nonché prodotti per l’igiene personale. Ulteriori aiuti saranno garantiti nel futuro prossimo e grazie alla solidarietà corbettese che porta il nome dei tre soggetti sopra citati.

Per Afigi si ringraziano: Ortensia Corvino, Massimo Costa, Giovanni Fabbrocino, Giuseppe Giaquinta, Daniela Penna, Giuseppe Sgarra, Giuseppe Sottilotta. Per la Farm Daniela Sparacino in nome e per conto dei tanti soggetti che operano ogni giorno per la causa, nonché la dottoressa Sara Airoldi per la “Farmacia del corso”.