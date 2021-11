Vietato l’ingresso in Italia a chi arriva dal Sudafrica. C’è la B.1.1.529, una nuova variante del Covid 19

Mondo. Covid 19. Variante B.1.1.529 Dopo la variante indiana Delta, che ha praticamente è stata la protagonista del 2021, adesso arriva la variante sudafricana, la N (Nu) scoperta in tra Israele e il Sudafrica. Il ministro Speranza ha appena pubblicato un Tweett con cui annuncia di avere appena firmato una ordinanza che vieta l’ingresso in Italia a chi negli ultimi 14 giorni è stato in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambico, Namibia e Eswatini. Il ministro aggiunge poi “I nostri scienziati sono al lavoro per studiare la variante B.1.1.529. Nel frattempo massima precauzione.”

L’Oms ha inserito la variante Nu, il cui codice scientifico è B.1.1.529 nella lista delle Varianti del covid 19 di “interesse”. Da quanto divulgato, sempre tramite Twitter, dagli scienziati inglesi che stanno studiando il caso, questa variante del Covid 19 preoccupa perchè la sua proteina spike ha molte mutazioni e alcune di queste sono le stesse che hanno reso la variante Delta particolarmente contagiosa.

Potrebbe avere anche dei meccanismi che la fanno sfuggire alle vaccinazioni. Infatti si è sparsa velocemente in Sudafrica e nei paesi confinanti, anche se, spiegano gli scienziati su Twitter, si tratta di paesi che hanno una percentuale di vaccinati davvero bassa ( circa il 28%) e questo potrebbe aver aiutato la velocità di propagazione del virus.

Una delle scienziate inglesi che si stanno occupando della variante sudafricana, la professoressa Christina Pagel, è abbastanza chiara nelle sue spiegazioni. Gli scienziati stanno sturdiano la variante per comprenderne il comportamento. Saranno necessarie poche settimane per capire se è un falso allarme, ma non possiamo aspettare. Se non lo fosse, interverremmo troppo tardi.

Il discorso è chiaro. Per non trovarci nella stessa situazione dello scorso anno, vanno usate delle precauzioni, che potrebbero anche dimostrarsi esagerate, ma se non le prendessimo e il pericolo fosse invece reale, sarebbe un disastro. Non si è ancora riusciti a riprenderci dalla pandemia e dalla grave crisi economica che ne è derivata. Ricadere nell’incubo del 2020 sarebbe la fine.

La questione immigrati e la Sea Watch

Nel frattempo, insieme all’avviso dell’ordinanza del ministro Speranza è arrivata anche la notizia che il ministro dell’Interno Lamorgese ha concesso l’arrivo della nave Sea Watch, che ha a bordo 461 migranti che arrivano dal continente africano, concedendo l’attracco, quale porto sicuro, ad Augusta, in Sicilia.

La scelta del ministro è stata subito criticata, dal punto di vista politico, da Matteo Salvini, ma dal punto di vista sanitario sarà impossibile comprendere da dove arrivano i migranti e se sono passati da uno dei paesi in cui si è sparsa la nuova variante, o hanno avuto contatti con persone che sono passati da quei paesi. La chiusura delle frontiere con Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambico, Namibia e Eswatini sembra quindi compromessa nel momento stesso in cui è stata effettuata e all’interno dello stesso governo.