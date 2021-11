Magenta. Emergenza in stazione. Una persona ferita ma non si sa ancora come

Magenta. Ieri sera alle 20 una grande emergenza alla Stazione ferroviaria di via Papa Giovanni XXIII dove è stata segnalata al 112 una persona ferita gravemente ferita da un treno. Sono partiti immediatamente i soccorsi che hanno coinvolto le ambulanze della Croce Azzurra di Cuggiono, un’automedica, i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, il comparto della Polizia Ferroviaria e i Vigili del Fuoco.

In stazione c’era una persona ferita che è stata soccorsa immediatamente e portata all’ospedale di Niguarda, dove esiste una unità per i grandi traumi, in codice rosso. La circolazione dei treni ha tardato per circa enti minuti.

Non si comprende ancora però cosa sia successo, cioè se il ferito sia stato colpito dal treno oppure se si sia ferito in altro modo. Si è in attesa di conoscere la diagnosi dei medici, e il risultato delle indagini dei carabinieri. Se la questione non è chiara da subito, infatti, meglio usare un po’ di pazienza ma avere informazioni su quanto successo da fonti affidabili