In ospedale per una lite. Abbiategrasso

Abbiategrasso. Ieri sera è stata una notte movimentata per il centro storico della cittadina. Un lite fra almeno 3 o 4 persone ha causato il ferimento di un’altra. E’ successo in via Costantino Cantù a mezzanotte e quaranta circa.

Sentendo le urla che venivano dalla strada qualcuno ha chiamato il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Rosate, la cui radiomobile era in quel momento la più vicina. All’arrivo dei militari, però, aggressori e aggrediti si erano già dati alla fuga.

Sul posto era rimasto solo un ferito, soccorso dagli uomini della Croce azzurra di Abbiategrasso e poi trasportato all’ospedale di Magenta in codice verde. Quando parlerà, racconterà ai carabinieri, incaricati delle indagini, cosa è successo e chi lo ha picchiato.