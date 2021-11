Incidente sul lavoro. Operaio sotto terra a Rodano

Rodano (Mi), località Millepini. Un altro grave incidente sul lavoro. Le prime notizie arrivate in redazione dicono che un operaio ha perso la vita in un cantiere stradale di via papa Giovanni XXIII.

L’uomo è sotto terra, a circa 2 metri e mezzo di profondità e per avere altre notizie bisogna attendere che le squadre saf dei vigili del fuoco del comando provinciale di Via Messina giungano sul posto, dove si trovano già le Aps e la squadra Saf del comando dei vigili del fuoco di Gorgonzola. Sul posto anche un escavatore. Parrebbe infatti che l’operaio possa essere rimasto sepolto durante un crollo durante un’escavazione. La missione è ancora in corso e la notizia sarà aggiornata a breve.

Attualmente sul posto ci sono i Carabinieri della compagnia di Pioltello e la polizia locale di Rodano. Sul posto per i soccorsi è stato inviato un elicottero del 118, e le ambulanze e i soccorritori della Croce Verde di Pioltello.