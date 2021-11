Vanzaghello. 2 incidenti pericolosi in un solo pomeriggio

Vanzaghello. È stato un pomeriggio pesante per la piccola cittadina dell’altomilanese. Poco prima delle 14 un incidente stradale pericolosissimo con un’auto ribaltata, dopo la curva nel sottopasso tra via Roma e la Stazione ferroviaria. Poi alle 15.16 in una della attività di piazza sant’Ambrogio areu ha segnalato un grave infortunio sul lavoro.

Alle 14.55 un botto tremendo sotto la stazione ferroviaria. Due auto coinvolte. Una si è ribaltata ostacolando il passaggio sulla corsia che entra in paese. Fortunatamente non è stato necessario l’intervento delle ambulanze, ma la posizione era davvero pericolosa e il rischio peggiore era che si creassero incidenti a catena. Sul posto sono intervenute la Guardia Nazionale e la polizia locale di Vanzaghello chiudendo il sottopasso dalla rotonda di Via Carroccio a quella di via Roma, per permettere di effettuare i rilievi e lo spostamento delle auto in sicurezza.

Il secondo incidente

Alle 15.16 il secondo allarme. Un infortunio sul lavoro in piazza sant’Ambrogio. In questo caso l’alert arriva dal nue 112. E’ un codice rosso. Sul posto sono inviate un’ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio, un’auto medica e per i rilievi dell’incidente arriva la radiomobile dei carabinieri e i funzionari dell’Ats. Si fa passare, con attenzione, l’ambulanza in emergenza dal sottopasso. Il ferito è un uomo di 64 anni. E’ trasportato in codice giallo all’ospedale di Legnano. Nelle prossime ore sapremo cosa è successo.

Nonostante il pomeriggio di piena emergenza, tutto si è concluso senza danni gravissimi alle persone, e tanti altri incidenti che potevano succedere, non sono successi.