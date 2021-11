Bocconi blu al Corvetto. Un lumachicida avvelena i cani

Si tratta di un avviso pubblico, in quanto oltre ai cani e ai gatti anche della persone, dei bambini, potrebbero toccare il lumachicida e portarsi poi le mani alla bocca, avvelenandosi. Probabilmente chi lo ha sparso avrà voluto liberarsi del problema delle lumache senza pensare che così facendo ne creava uno ancora più grave.

Milano , nell’area verde di via Augusto Osimo, accanto all’asilo Osimo, si trovano tracce blu di un inquinante tossico. Si tratterebbe di un lumachicida tossico per cani e gatti. Ne ha data notizia qualche ora fa su Facebook, nel gruppo di sei di Corvetto se, il padrone di un cane che malaguratamente ha assaggiato il veleno ed è ora ricoverato.

Ilaria Maria Preti 5321 Articoli

Metà Milanese e metà Mantovana, sono il Direttore responsabile di Co Notizie -Zoom News. Ho iniziato giovanissima con cronaca, cibo e politica. Per anni a Tvci, una delle prime televisioni private, appartengo alla storia della televisione quasi nella stessa linea temporale dei tirannosauri. Dal 2000 al 2019 speaker di Radio Padania libera. Ora scrivo su alcune testate, coordino portali di informazione, sono una giornalista, e una Web and Seo Editor Specialist