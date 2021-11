Ieri sera investito un ciclista a Ossona

Ossona, erano circa le 22.09 di ieri sera, una di quelle serata in cui la nebbia spessa che scende sin dalle 17 per pomeriggio, accompagnando il buio, fa ricordare di essere in Lombardia.

Promozioni

Ed è in queste condizioni che una persona in bicicletta è stata investita. Il luogo è all’incirca la rotonda della strada che da Ossona porta a Mesero, quella che gli abitanti della zona conoscono come la strada per il Casone o per l’area ecologica.

Promozioni

Un tempo non si usciva dal paese in bicicletta, o a piedi, in queste notti fredde. Il buio, in confronto alla nebbia, è rassicurante. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso e le ambulanze dei volontari del soccorso di Rho. Non sono state diffuse notizie sul ricovero in ospedale della vittima, probabilmente ha rifiutato il ricovero e non ha avuto danni.