Come nelle vecchie osterie…Pro loco presente, sempre. Corbetta

È tornato, domenica 21 novembre 2021, l’appuntamento in villa Pagani con la Pro loco e “Come nelle vecchie osterie”. Patrocinato dal Comune di Corbetta, l’evento ha proposto trippa, polenta e bruscitt, cotechino e lenticchie nonché l’immancabile casseoula.

Promozioni

Forte della competenza di cuochi che da anni si dilettano a cucinare i piatti della tradizione, chi ha aderito e ha prenotato ha superato quota 50 porzioni da asporto per ciascuna pietanza.

Promozioni

Un segnale questo che ha rimarcato la presenza dell’associazione anche in tempi di Covid. Il ricavato servirà a permettere le future iniziative della Pro loco tra cui quella in agenda per il 4 e 5 dicembre prossimo, quando si accenderà l’albero di Natale in piazza del Popolo e si terranno gli eventi natalizi.

Promozioni

Per quando riguarda invece la sede della Pro loco, a breve (e con una cifra non indifferente a quattro zeri) verranno ripristinati i vetri storici andati in frantumi a seguito di un atto vandalico compiuto nei mesi scorsi. Ove possibile, verranno recuperati i vetri originali.