Terremoto in Toscana

Livorno questa mattina si è svegliata con un terremoto. Erano le 6.21 quanto la terra ha tremato.

L’epicentro del terremoto è stato in mare.ma proprio di fronte alla città e ad una profondità di soli 13 km. La magnitudo 3.5 è abbastanza alta ed essendo in epicentro poco profondo, in superfice si è sentito molto.

La prima scossa è stata seguita nei minuti successivi da altre 2 scosse più leggere, di magnetismo 2 e 2.1 il cui epicentro è stato a soli 5 e 6km di profondità. Secondo i dati diffusi dall.istituto nazionale di vulcanologia e geofisica l’ epicentro è sempre in mare poco al largo del porto di Livorno.