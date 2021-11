La colonnina per auto elettriche comunali e il progetto per 16 colonnine pubbliche. Corbetta

Il Comune di Corbetta ha vinto il bando regionale per poter installare a costo zero una colonnina di ricarica delle auto elettriche e, dato che l’Amministrazione Ballarini dispone di 3 veicoli ibridi, la scelta per installare l’impianto è caduta sul cortile del palazzo municipale.

Al momento infatti, la colonnina a due attacchi servirà solo i mezzi in dotazione alla municipalità. L’investimento a costo zero per Corbetta si aggira sui 10mila euro in quanto, oltre alla colonnina c’è da mettere in conto il costo per l’impianto a terra che fornisce l’elettricità. Il sindaco Marco Ballarini annuncia inoltre di voler proseguire su questa strada sia per l’introduzione di mezzi non inquinanti per il Comune sia per la partecipazione a futuri bandi che permetteranno l’impianto di ulteriori colonnine per auto elettriche/ibride.

E per il privato? Il progetto c’è e riguarda l’intero territorio comunale, frazioni comprese. La volontà è quella cioè di installare 16 colonnine per auto elettriche/ibride private. Si aspetta ora di ricevere le proposte più idonee dai partecipanti al bando.