Incidente mortale nella notte a Badia Pavese (Pv)

La notizia del decesso della persona ferita è di poco fa e quindi non siamo in grado di fornire ancora le generalità di chi è deceduto nello scontro tra auto avvenuto poco prima delle 5.30 di stamattina, venerdì 19 novembre 2021.

Promozioni

Ciò che al momento è noto è che lo scontro mortale è avvenuto lungo la strada provinciale 193 che collega Chignolo Po a Badia Pavese, sul territorio di quest’ultimo Comune. La chiamata al 118 è stata fatta alle 5.25 e sul posto sono state inviate un’automedica, l’elisoccorso e tre ambulanze.

Promozioni

Un uomo di 60 anni è stato trasferito in codice giallo all’ospedale San Matteo di Pavia mentre per una seconda persona non c’è stato nulla da fare. Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Pavia e la Polstrada di Pavia.