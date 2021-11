Coinvolta una bimba di 10 anni nello scontro lungo la sp 193bis. Cava Manara (Pv)

Sono 4 le persone coinvolte nelle contro tra auto accaduto poco dopo le 7.30 del mattino di venerdì 19 novembre 2021, lungo la strada provinciale 193 bis in località Cava Manara (Pv). Coinvolta anche una bambina di 10 anni.

La chiamata al 118 è stata fatta alle 7.42 e il 118 ha inviato sul posto due ambulanze. Coinvolti nello scontro: una bambina di 10 anni, due donne di 32 e 58 anni, nonché un uomo di 41 anni. Sul posto anche la Polizia locale.

Sono due i feriti, per fortuna in modo non grave. Anche la bambina sta meglio. I feriti sono stati trasferiti all’ospedale San Matteo di Pavia.