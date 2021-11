25 novembre. Una panchina rossa, scarpe rosse e una candela per le donne a Ossona

Ossona. Per il 25 novembre, giornata dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, si stanno preparando diverse iniziative.

Una candela

“Fra le iniziative già programmate c’è la richiesta ai cittadini di accendere una candela e metterla sulla finestra come gesto di vicinanza alle donne che hanno subito violenza ricordando a tutti come la violenza non potrà mai essere un gesto perdonabile ma solo vile e codardo. ” ha detto l’assessore ai servizi alla persona Stadano Oldani, parlando dell’iniziativa.

La panchina rossa e le scarpe rosse

Anche Ossona avrà la una panchina rossa, universale simbolo della lotta contro la violenza.Domenica 28 Novembre alle ore 11.30 ne verrà inaugurata una in via baracca 9, a lato della fermata dell’autobus. Quindi con un corteo i partecipanti andranno fino in piazza Litta dove ci sarà un’istallazione di scarpette rosse, altro importante simbolo che ricorda le donne che per un motivo o per l’altro hanno subito violenza. Qui saranno letti brevi testi, poesie e pensieri sulla violenza di genere. “Il tutto si concluderà con dei palloncini rossi lasciati liberi in cielo in memoria di quelle donne che non sono più tra di noi e mai più potranno testimoniare le loro esperienze.”

Parteciperà anche la Guardia Nazionale

Fra i progetti che la guardia nazionale realizza da anni ci sono dei pratici corsi di autodifesa per la donna, in 20 lezioni si insegnano le base dell’autodifesa, come comprendere e gestire le situazioni di pericolo, come contattare le forze dell’ordine e usare il codice rosso. Alle manifestazioni organizzate ad Ossona, saranno quindi presenti anche i rappresentanti della associazione che si occupa di protezione civile e di di servizi di polizia locale e sicurezza.