Tragedia nella notte. Muore in piazza una 64enne. Angera

Purtroppo non c’è stato nulla da fare per la 64enne colta da malore nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 novembre 2021. Le cause dell’accaduto saranno chiarite dai medici. Ciò che resta e chiara è invece la tragedia.

La chiamata al 118 è stata fatta alle 2.49 di lunedì 15 novembre. Sul posto, in piazza Garibaldi all’altezza del numero civico 41, sono state inviate due ambulanze e un’automedica. I sanitari hanno cercato di fare il possibile ma la donna è deceduta. Allertati anche i Carabinieri di Gallarate.