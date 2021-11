Scontro nella notte a Magenta. Una 16enne in ospedale

La pioggia e la foschia di questa notte appena trascorsa non hanno certo aiutato a livello di visibilità e di tenuta di strada. Difficile dire con esattezza come sono andate le cose ma sta di fatto che all’1.06 di domenica 14 novembre 2021 è scattata la chiamata al 118 per un incidente stradale lungo la ex statale 11, sul territorio di Magenta.

A scontrarsi due auto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Bianca con due ambulanze. Una ragazzina di 16 anni è una donna di 53 sono finite all’ospedale Fornaroli di Magenta per fortuna in condizioni non gravi.