Da domani, obbligo di pneumatici invernali, o 4 stagioni oppure catene a bordo

Da domani, 15 novembre 2021, su molte strade diventerà obbligatorio l’utilizzo dei pneumatici invernali. Il periodo in cui era possibile effettuare il cambio è iniziato il 15 ottobre. Importante avere a bordo le catene da neve, se non si è effettuato il cambio.

Promozioni

Le strade in cui da domani parte l’obbligo sono quelle di montagna, le autostrade, le strade extraurbane e le statali. Va fatta attenzione alle provincie in cui si transita: in quella di Varese, l’obbligo è previsto su tutte le strade, mentre a Milano c’è solo sulle tangenziali e sulle autostrade.

Promozioni

Anche chi ha montato sull’auto le pratiche gomme 4 stagioni deve però, per sicurezza, effettuare un controllo della pressione, che in inverno è meglio tenere intorno ai 2.5 bar, contro i 2.2 bar consigliati in estate.

Promozioni

Pneumatici invernali o con una pressione maggiore migliorano notevolmente l’aderenza dell’auto alla strada in caso di neve o pioggia, durante frenate e accelerazioni. A prescindere dall’obbligo cambiare le gomme quindi una buona abitudine. Migliora la sicurezza, diminuisce la probabilità di incidenti dovuti agli slittamenti sui fondi bagnati o ghiacciati, anche, specie se c’è ghiaccio sulla strada, nulla è meglio della velocità ridotta.