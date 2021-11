Il covid 19 riemerge, ma non troppo

Covid 19. La Lombardia rimane zona bianca. Anche se in alcuni ospedali hanno riaperto i tendoni ospedalieri di emergenza per l’accoglienza e la cura a pazienti che possono essere positivi al covid 19, non ci si ammala come prima. Però ci si ammala. Vaccinati e non vaccinati. I reparti di terapia intensiva non sono sotto stress, perchè per molti il covid è come una forte influenza. Vuoi perchè i morti ci sono già stati, vuoi perchè i nostri sistemi immunitari, vaccinati o non vaccinati, hanno imparato a reagire, ma il covid 19 non è più l’emergenza sanitaria terrificante che abbiamo vissuto negli ultimi 2 anni. E’ gestibile.

Alcune volte girano delle notizie particolari, come il fatto che 12 agenti della polizia locale di Milano sono risultati positivi al tampone dopo aver partecipato ad una festa in onore ad un collega andato in pensione. Sono tutti vaccinati e stanno bene, da quanto si sa. Il sindacato Sulpm ha chiesto al comandante Marco Ciacci un controllo continuo.

Ma chi ha detto che con il vaccino non ci si ammala?

Polemiche, manifestazioni, imposizioni, pugno di ferro da parte di ministri e prefetti, e persino del Papa e del presidente della repubblica contro chi manifesta contro l’uso del green pass, mi mettono in imbarazzo. E’ una rissa senza nessun senso. Se la popolazione italiana è vaccinata a più dell’80%, quella lombarda per il 90%, significa che i non vaccinati sono solo quelli che o hanno già fatto il covid 19, magari in maniera forte, oppure quelli che non possono fare i vaccini per ragioni mediche, ad esempio chi ha o è portato ad avere malattie autoimmuni.

Cosa vuol dire andare con il pugno di ferro contro chi non ha potuto vaccinarsi e quindi non ha il green pass? Chi ha parlato di immunità su un coronavirus, che muta come l’influenza? Con i vaccini si stimola il sistema immunitario, che così reagisce subito quando si incontra il virus. E’ la stessa cosa che succede quando ci si ammala la prima volta di una malattia. Il nostro corpo se lo ricorda. La volta dopo ci si ammala meno. Il vaccino, in genere, crea una immunità minore rispetto all’immunità acquisita dopo essere guariti. Non ci sarebbe molto altro da dire.

Il plasma iperimmune dovrebbe aver insegnato….

Ricordate ciò che si è studiato all’ospedale di Mantova a proposito del plasma iperimmune? Vi inserisco una serie di link per rinfrescare la memoria.

A rigor di logica, se si vuole avere un vero green pass, andrebbe dato sul conteggio degli anticorpi, o sui tamponi. Anzi no, il tampone non è certo al 100%. Solo sugli anticorpi che, in un modo o nell’altro, si è riusciti a produrre. Comunque la gente è divisa fra chi vaccinati e non vaccinati e sono pronti a darsele di santa ragione.

Fattore quarta ondata

In questo momento in Lombardia siamo nel pieno della quarta ondata della pandemia da covid 19. Non ne soffriamo tanto perchè il numero delle persone che si ammalano seriamente è bassissimo come quello di chi muore con il covid19. Gli ospedali gestiscono la situazione e la maggior parte di noi supererà la quarta ondata quasi senza accorgersene. Finirà? Si. E’ già finita. Il covid nel giro di poco tempo sarà affrontabile come una normale influenza e smetterà di fare notizia. Speriamo succeda prima della scadenza del mio green pass…