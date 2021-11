3 farmacie in 2 ore…(Video). Un record di rapine

Milano. Un pregiudicato italiano di 49 anni ha rapinato 3 farmacie nel giro di 2 ore, muovendosi fra viale Premuda, Corso di porta Vittoria e corso Cristoforo Colombo. Naturalmente lo hanno preso: lui era a piedi, i poliziotti invece avevano le auto di servizio. E successo ieri pomeriggio fra le 17 e le 19.

Nelle prime 2 farmacie il bandito ha colpito velocemente, con il medesimo modus operandi. Con fare deciso ma tranquillo è entrato ed è passato dietro al banco e si è fatto consegnare i soldi. Nel video, divulgato dalla polizia di Stato, la registrazione di quanto successo nella seconda farmacia di corso di Porta Vittoria, alle 17.35. Alle 17.10 aveva già rapinato la farmacia Premuda.

I poliziotti del gruppo “Falchi” della 6° sezione della Squadra Mobile di Milano erano già erano sul posto e stavano cercando il rapinatore della prima farmacia quando è arrivato l’allarme per la seconda. Si sono quindi organizzati in gruppi di pattuglie che hanno allargato i loro giri fino a Porta Genova.

Avevano la descrizione del bandito resa dalle vittime, sapevano come era vestito, e ne conoscevano le caratteristiche somatiche. La scelta di allargare le ricerche fino a porta Genova è stata vincente, perchè alle 19.10 è stato diramato un allarme per una rapina effettuata da un uomo con gli stessi vestiti e la stessa faccia. Lo hanno rintracciato e bloccato nel piazzale della Stazione di Porta Genova, all’angolo con via Vigevano. Era in possesso di circa 1700 euro in contanti, il frutto delle precedenti rapine. Le immagini delle telecamere non lasciano spazio a dubbi.

Un record

Non so se qualcuno ha mai pensato di registrare i record di velocità nel rapinare, ma se c’è un record sul numero delle rapine il 49enne lo ha certamente battuto. Considerando che Google Maps calcola in circa 46 minuti il tempo per percorre a piedi il tragitto tra la prima e l’ultima farmacia, tempo da sottrarre alle 2 ore usate per commettere le rapine, il rapinatore, ha dedicato ad ogni rapina circa 25 minuti comprendendo il tempo di osservazione prima di trovare il “momento buono”.

Non poteva certamente farlo in automobile o in motorino, dato i problemi di parcheggio da sempre presenti in zona. Questo però lo ha reso lento e i poliziotti lo hanno riconosciuto e preso prima che saltasse su un treno in stazione.