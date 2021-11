Ubriaca per strada a 15 anni. Cornaredo

Come spesso succede, gli alcolici li comprano i maggiorenni e li dividono con la compagnia in cui sono presenti anche minori, oppure ancora birra e superalcolici vengono sottratti da casa e consumati fuori con amici. C’è da dire che a quell’età basta poco per ubriacarsi, anche un paio di bicchieri offerti dagli amici.

Difficile dire con esattezza come siano andate le cose. Sta di fatto che una 15enne è finita in ospedale nella tarda serata di ieri, sabato 6 novembre 2021, a causa di un’intossicazione etilica.

La chiamata al 118 è stata fatta alle 23.30 e i soccorsi sono giunti in via don Sturzo a Cornaredo. La ragazzina è stata trasportata all’ospedale di Rho e ora per fortuna sta meglio.