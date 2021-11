Rubava sui treni e nelle stazioni. Viaggiava molto, la cercavano e poi l’hanno trovata in Stazione Centrale

Milano. Cercavano di catturarla da tempo. Nei suoi confronti i giudici avevano già emesso un ordine di carcerazione di 3 anni e 4 mesi, per un serie di furti aggravati ai danni dei viaggiatori dei treni e nelle stazioni di mezza Lombardia. Ieri la polizia ferroviaria la ha rintracciata e arrestata in stazione Centrale.

I poliziotti erano impegnati in un servizio di vigilanza all’interno della stazione centrale quando la hanno fermata per un controllo. Dall’identificazione tramite il terminale Sdi, il servizio digitale interforze, è emerso che a suo carico era attiva l’ordinanza emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

Dopo l’arresto è stata portata nella sezione femminile del carcere di San Vittore. Non ha opposto resistenza. Capita spesso infatti che questo tipo di ladro sia sorpreso di essere arrestato e di finire in carcere. Dato che non succede immediatamente dopo che li hanno scoperti, credono di non essere puniti. Invece sono stati riconosciuti, e processati e, alla fine è emessa la sentenza con l’ordine di carcerazione. Riescono, in questo modo, ad accumulare diverse condanne, ed è il motivo per cui in carcere ci sono persone che scontano anche 15 anni per i reati di furto.