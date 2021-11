Incendio a Magenta. 2 feriti

Magenta, questa mattina alle 8.30 i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano sono intervenuti per un incendio in via G. Brodolini, all’auto officine Pedron. Dalle nostre fonti risulta che l’incendio si è sviluppato da un veicolo che si trova nell’area del capannone. Le operazioni di spegnimento e soccorso sono ancora in corso e quini seguiranno altri aggiornamenti della notizia.

Sul posto sono intervenuti , oltre ai Vigili del fuoco, anche le ambulanze e i soccorritori della Padana Emergenza, e un mezzo di soccorso avanzato dell’ATT di Milano, che contiene l’unità di rianimazione mobile. Non è stato però necessario utilizzarlo e il Mezzo ha concluso la sua missione sul posto. L’agenzia Regionale di emergenza e urgenza Areu ha comunicato che ci sono 2 feriti, che hanno avuto bisogno di cure.

Si tratterebbe di 2 uomini di 65 e 73 anni che stanno per essere accompagnati in ospedale in codice emergenziale verde. Per i rilievi, la viabilità e gli altri adempimenti, sul posto è presente la polizia locale di Magenta.

