Crollano le scale di un palazzo in corso Vercelli a Milano

Anche 2 famiglie che abitano sopra la rampa crollata sono state evacuate con l’autoscala, in sicurezza. Dopo un incidente simile, è probabile che la stabilità dell’intero palazzo debba essere verificata.

Dopo averlo raggiunto ed estratto dalle macerie, lo hanno soccorso e bloccato con la barella spinale ed è stato fatto scendere dal palazzo con l’autoscala. E’ stato portato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Niguarda dove c’è una unità speciale dedicata ai grandi traumi. l’uomo ha infatti diversi traumi alla testa e al torace.

L’uomo, un manutentore per gli ascensori, stava scendendo dalle scale dopo aver effettuato un intervento, quando le gli scalini hanno ceduto insieme alla rampa e sono precipitati nella tromba. L’operaio è caduto fino al primo piano. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi. Soccorritori e Vigli del fuoco hanno lavorato insieme per salvare l’operaio.

Milano . Nel primo pomeriggio di oggi, 3 novembre, in Corso Vercelli un operaio di 41 anni è precipitato dal terzo a primo piano a causa del cedimento delle rampe di scale di un palazzo di 4 piani.

Metà Milanese e metà Mantovana, sono il Direttore responsabile di Co Notizie -Zoom News. Ho iniziato giovanissima con cronaca, cibo e politica. Per anni a Tvci, una delle prime televisioni private, appartengo alla storia della televisione quasi nella stessa linea temporale dei tirannosauri. Dal 2000 al 2019 speaker di Radio Padania libera. Ora scrivo su alcune testate, coordino portali di informazione, sono una Web and Seo Editor Specialist