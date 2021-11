Vanzaghello. Preso lo spacciatore del venerdì

Vanzaghello. Venerdì 29 ottobre alle 15.30 una pattuglia del Distaccamento Polizia Stradale di Magenta ha individuato tra la via Silvio Pellico, all’altezza di via Bellini, e la via Matteotti, un’automobile con a bordo un pluripregiudicato marocchino di 37 anni.

Gli hanno intimato l’alt, ma l’uomo ha abbandonato l’automobile e si è dato alla fuga a piedi. Raggiunto quasi subito dai poliziotti, si è ribellato e i poliziotti lo hanno bloccato e arrestato.

E’ stato quindi perquisito sul posto. Nell’automobile sono stati trovati diversi involucri con 120 grammi fra hashish e marijuana. E’ accusato di detenzione e spaccio di stupefacenti e di resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo aveva già ricevuto un foglio di via obbligatorio dal comune di Castano Primo, emesso dal questore di Milano.

