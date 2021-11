Incidente a Magenta con il monopattino elettrico

Magenta (Mi). incidente in Via dello Stadio. Poco prima delle 14.30 una donna di 62 anni in monopattino elettrico impattato contro un’auto ed è rimasta a terra.

Immediato l’arrivo di un’ambulanza dei soccorritori della Croce Bianca di Magenta, di un’unità di soccorso avanzato e di un’automedica che dopo averla medicata sul posto l’hanno trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo di Milano. E’ stata, tutto considerato, fortunata. Questo tipo di incidenti tendono a finire in tragedia sia per la mancanza del casco sia perchè il monopattino raggiunge velocità tali da poter provocare danni seri in caso di caduta

I rilievi dell’incidente e delle responsabilità sono affidati alla polizia locale di Magenta, che era sul posto e si è occupata della viabilità oltre che dei soccorsi.

